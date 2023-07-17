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الإثنين 17 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

نائب أمريكي: ليس لدى الأوكرانيين أسلحة تؤهلهم للنجاح في هجومهم المضاد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلن رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، مايكل ماكول، أن أوكرانيا لا تملك الأسلحة اللازمة للنجاح في هجومها المضاد، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية.

وقال ماكول في مقابلة مع قناة CBS News: "الأوكرانيون ليس لديهم ما يلزم للفوز بهذا الهجوم المضاد".

وأكد أنه كان على الولايات المتحدة أن تسلم أوكرانيا قبل عام تلك الأسلحة التي يتم تسليمها الآن فقط.

وأشار إلى عدم وجود مقاتلات "إف-16" لدى القوات الأوكرانية، ولم يبدأ بعد تدريب الطيارين الأوكرانيين على استخدامها، وكذلك إلى عدم وجود قرار بشأن إرسال صواريخ ATACMS إلى كييف.

وتابع: "الأوكرانيون يحتاجون إلى أسلحة بعيدة المدى لضرب المستودعات والطاقة وخطوط الإمداد اللوجيستي، وليس لديهم ذلك".

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