الأمن يكشف ملابسات العثور على جثة شاب بـ15 مايو

كشفت التحريات التي أجرتها مباحث قسم شرطة 15 مايو، في القضية رقم 3228 لسنة 2023 تفاصيل العثور على جثة شاب متوفي داخل مدخل عقار بمنطقة 90 فدان، إذ تبين أن الشاب مدمن للمواد المخدرة ومصاب بمرض مناعي خطير، وتوفي نتيجة جرعة زائدة من المواد المخدرة.

وأكدت التحريات أن يوم الواقعة كان يتواجد المتوفي بصحبة صديقه ويدعى "محمود خالد دياب"، وأمكن القبض عليه.

تبلغ لضباط مباحث قسم شرطة 15 مايو، من الأهالي بالعثور علي جثة شاب متوفي داخل مدخل عقار بمنطقة 90 فدان دائرة القسم.

وبالانتقال عثر على جثة المدعو "نور الدين محمد"، وبفحص عموم جسده ظاهريا لم يتبين وجود أي اصابات.

ودلت التحريات أن المتوفي يعاني من مرض مناعي وتوفي نتيجة جرعة زائدة من مخدر الهيروين.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.