ads
الإثنين 17 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ أسوان يفتتح مهرجان المانجو السنوي في عامه الثالث بحديقة الشيراتون.. صور

على أنغام فرق الفنون الشعبية الفلكلورية وبمشاركة 17 عارض وشركة

محافظ أسوان يفتتح
محافظ أسوان يفتتح المهرجان السنوى لمانجو أسوان 2023
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

افتتح اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على أنغام فرق الفنون الشعبية الفلكلورية، المهرجان السنوى لمانجو أسوان 2023، والذى يتم تنظيمه للعام الثالث على التوالي، وتستمر فعالياته بحديقة الشيراتون بكورنيش النيل بوسط المدينة خلال الفترة من 16 إلى 18 يوليو الجارى، وذلك بحضور الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان، والدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، فضلًا عن القيادات البرلمانية والجامعية والتنفيذية والمجتمعية، بالإضافة إلى 17 من عارضى وشركة وتاجر مانجو.

وقد أكد اللواء أشرف عطية على إننا نهدف من الاستمرار فى التنظيم السنوي لمهرجان المانجو الأسوانى إلى تحقيق الشهرة الواسعة لهذا المنتج الهام والحيوى، والوصول إلى أعلى براند فى الأسواق المحلية، وأيضًا الدولية، وخاصة فى ظل ما يتميز به المانجو فى أسوان من الحصاد المبكر عن باقى محافظات الجمهورية وذلك نظرًا لإرتفاع درجات الحرارة.

أشار إلى أنه تم إقامة معرض لبيع أنواع المانجو المنتجة بأسوان للمواطنين بأسعار تنافسية وبسعر الجملة وذات الجودة العالية، وخاصة فى ظل تمتع أسوان بوجود نحو 125 ألف طن مانجو يتركز زراعتها بإدفو وفارس وبنبان والمنصورية وجرف حسين ووادى النقرة على مساحة 30 ألف فدان.

وأوضحت الدكتورة غادة أبو زيد بأن مهرجان أسوان للمانجو يعتبر حلقة وصل مباشرة بين مزارعى وتجار المانجو والمواطنين الراغبين فى الحصول على هذا المنتج، كما أنه يساهم بشكل مباشر فى تقديم كافة أوجه الدعم لمزارعي المانجو وذلك من خلال تحقيق التسويق الجيد لمنتجاتهم وإبراز الأصناف المختلفة لمحصول المانجو الأسوانى، وتعريف جمهور المستهلكين بها سواء المستوردين أو طالبى توريدها للمصانع والشركات المختلفة، لافته إلى أن مهرجان المانجو فى العام الماضى كان بداية مبشرة فى ظل الترتيبات والتنسيقات العديدة التى شهدها لفتح آفاق جديدة من الإستثمار داخل أسوان حيث بدأ العديد من المستثمرين التواصل مع المحافظة لشراء محاصيل المانجو عالية الجودة بهدف تصنيعها وتصديرها، ولاسيما بأنه يتم إنتاج نحو 56 نوعًا وصنفًا من هذه الفاكهة المميزة، والتى من بينها السكري والعويسي والزبدة والدبشة والجلوك والتيمور وخد الجميل والصديقة والياسمينة.

هذا وتضم فعاليات مهرجان مانجو أسوان تنظيم معرض لشتلات المانجو والجوافة والبرتقال، وأيضًا تنظيم قصر الثقافة لفقرات فنية لفرق الفنون الشعبية والتحطيب، وكورال لمديرية الشباب والرياضة لذوى الهمم، وأيضًا كورال لقصر ثقافة العقاد، وكورال ثالث لقصر ثقافة أسوان مع تنظيم مسابقات ثقافية للأطفال عن تدوير مخلفات المانجو وذلك تحقيقًا للمبادرة الرئاسية للمشروعات الخضراء الذكية، مع توزيع الجوائز والهدايا، بالإضافة إلى ورش عن القص واللصق، وتنفيذ بوستر، وتدوين أسم على جذوع الخشب، وكذا ورش للرسم الحر.

IMG-20230716-WA0056
IMG-20230716-WA0056
IMG-20230716-WA0051
IMG-20230716-WA0051
IMG-20230716-WA0054
IMG-20230716-WA0054
IMG-20230716-WA0053
IMG-20230716-WA0053
IMG-20230716-WA0052
IMG-20230716-WA0052
IMG-20230716-WA0047
IMG-20230716-WA0047
IMG-20230716-WA0045
IMG-20230716-WA0045
IMG-20230716-WA0048
IMG-20230716-WA0048
IMG-20230716-WA0046
IMG-20230716-WA0046
IMG20230716203652
IMG20230716203652
IMG20230716203006
IMG20230716203006
IMG20230716203118
IMG20230716203118
IMG20230716203124
IMG20230716203124
IMG20230716203014
IMG20230716203014
IMG20230716202934
IMG20230716202934
IMG20230716203646
IMG20230716203646
مانجو اسوان مهرجان المانجو محصول المانجو مزارعي المانجو أخبار محافظة أسوان