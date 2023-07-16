الكهرباء: الأحمال الكهربائية وصلت إلى أقصى استهلاك لها مقارنة بكل الأعوام السابقة

اكدت وزارة الكهرباء والطاقه المتجدده أنه مع تزايد درجات الحرارة والاحتياجات والاستهلاكات الكهربية بلغ أقصى حمل كهربى خلال ساعة الذروة : 34650 ميجاوات

وذلك لأول مرة خلال كل الأعوام السابقة.

وكانت القدرات الكهربائية المتاحة : 44900 ميجاوات وبلغ احتياطي القدرات الكهربائية : 9800 ميجاوات.

واكد المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء الدكتور أيمن حمزه ، يستمر المردود الايجابى للاستقرار الكبير فى التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية على اثر التطوير الذى شهده قطاع الكهرباء والدعم الكبير من القيادة السياسية لهذا القطاع الحيوى ويستمر جميع العاملين والقيادات بقطاع الكهرباء العمل سواء على مستوى الإنتاج او شبكات النقل والتوزيع وذلك لتلبية كافة الاحتياجات الكهربائية مع استقرار التغذية الكهربية.

ويتابع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ذلك اولا بأول مع التوجيهات بسرعة الاصلاح عند حدوث اى عطل طارئ ، مع استمرار تلقى اى بلاغات على الخط الساخن 121 على مدار الساعة وتطبيق " طوارئ الكهرباء " الجديد وكذلك المنصة الإلكترونية لخدمات الكهرباء الموحدة

https://eservices.eehc.gov.eg/