مجلس التعاون الخليجي واليابان يعلنان استئنافهما لمفاوضات اتفاقية التجارة الحرة

أعلن مجلس التعاون الخليجي واليابان، اليوم الأحد، عن استئنافهما لمفاوضات اتفاقية التجارة الحرة من خلال توقيع البيان المشترك لاستئناف المفاوضات، وذلك على هامش الاجتماع الذي عقده رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا، والأمين العام للمجلس جاسم محمد البديوي.

وأشار البديوي إلى أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات المجلس الوزاري لإبرام اتفاقيات تجارة حرة مع شركاء دول المجلس التجاريين، ضمن قائمة الأولويات التي أقرها في دورته المنعقدة في يونيو 2022، حيث تعد اليابان إحدى أولويات مجلس التعاون التي يسعى من خلالها لتعزيز علاقاتهما الإستراتيجية والاقتصادية والتنموية والاستثمارية، وفقا لما نقلته وكالة أنباء السعودية (واس).

وأعرب البديوي عن تطلعات دول المجلس من خلال هذه الاتفاقية في ترسيخ العلاقات التجارية والاستثمارية بين الجانبين، ودورها في إطلاق حقبة جديدة من الشراكة الهادفة إلى توفير العديد من فرص النمو المشترك لمجتمعي الأعمال خصوصًا في القطاعات ذات الأولوية، موضحا أنها ستمهد الطريق لاستحداث إطار اقتصادي شامل مبني على المصالح المتبادلة، ومن شأنه إقامة تعاون استراتيجي أقوى ويعزز الابتكار ويحفز النمو الاقتصادي ويوفر فرص عمل في كلا الجانبين.

وأكد البديوي ما يربط دول المجلس واليابان من علاقات استراتيجية ومهمة تغطي جميع الجوانب وأبرزها المستوى العالي من التنسيق السياسي والتعاون في مجال الطاقة والتبادل التجاري، مبينًا أن اليابان احتلت المركز الرابع بالنسبة لصادرات الدول الخليجية بقيمة 76.7 مليار دولار واحتلت المرتبة الرابعة بالنسبة لواردات الدول الخليجية بقيمة 22 مليار دولار.