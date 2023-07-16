وزيرة الثقافة ومحافظ الجيزة يفتتحان "مسرح السامر" بعد إغلاقه 30 عامًا

افتتحت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، مساء اليوم الأحد، "مسرح ‏السامر" بالعجوزة، بعد ‏الانتهاء من عمليات تطويره ورفع كفاءته، وذلك بعد أكثر من 30 عامًا من الإغلاق، ضمن احتفالات وزارة الثقافة بذكرى مرور 10 سنوات على ثورة 30 يونيو.

وقالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة: إننا اليوم نُعيد للثقافة المصرية بوجه عام، والمسرح المصري على وجه التحديد، أحد الصروح المسرحية العريقة، بعد توقف دام قرابة ٣١ عامًا.

وأكدت وزيرة الثقافة، أن عودته للعمل يؤكد سير الوزارة في تحقيق استراتيجيتها نحو تطوير البنية التحتية للمؤسسات الثقافية، إلى جانب استراتيجيتها لبناء الإنسان وتحقيق العدالة الثقافية.

وأوضحت وزيرة الثقافة، أن الهيئة أعدت برنامجًا متخصصًا للعروض التراثية والشعبية والتي تليق بتاريخ المسرح ورواده ومحبيه.

وأعرب اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، عن سعادته بافتتاح المسرح، مؤكدًا أن المحافظة منذ وضع حجر الأساس لإعادة التطوير، عملت على تذليل كافة العقبات، وقدمت كافة أشكال الدعم، ليعود هذا الصرح الثقافي منارة للمسرح في الجيزة، في الموعد المحدد.

وفي كلمته قال عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة: يُسعدني أن نجتمع سويًا في هذه اللحظة الفارقة في تاريخ أحد أهم صروح الثقافة المصرية في ثوبه الجديد، وبكل ما يَحمله من تاريخ إبداعي، فالسامر يُمثل فصلًا مُهمًا ومُؤثرًا في حركة الفن والمسرح المصري، ولا أبالغ حين أصف هذه اللحظة بأنها بمثابة عيد للثقافة المصرية".

وأضاف: "يأتي افتتاح مسرح السامر، ليؤكد على منهجية واضحة، تسير وفق رؤى وخطط الجمهورية الجديدة الهادفة إلى بناء الإنسان، فتنمية الوعي والفكر والحفاظ على الهُوِيَّة المصرية هم أساس العمل الثقافي، وها هي منارة عظيمة تعود من جديد وفي أبهى صورة لتستكمل دورها ورسالتها السامية في ترسيخ المبادئ والقيم الإنسانية النبيلة، ورئة جديدة يُلقي من خلالها مبدعو مصر الضوء على قضايانا، ويعبرون عن أحلامنا وتطلعاتنا وأفكارنا.. وكم هو رائع أن يُشارك في افتتاح المسرح العريق، شباب أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة، مشروع "ابدأ حلمك" لتدريب أبناء مصر بامتداد محافظات الجمهورية، على فنون المسرح وإعداد الممثل الشامل، لتتواصل رسالة الإبداع بين الأجيال".

من جهته، أوضح الفنان هشام عطوة، أن مسرح السامر ظل متوقفًا منذ التسعينيات، وعودته يدل على الإرادة المصرية في عهد الجمهورية الجديدة، مؤكدًا أن الدولة تسعى من أجل البناء والاستثمار في الثقافة، وأشار إلى أن المسرح سوف يستضيف عروض المهرجان القومي للمسرح، ليبدأ بعد ذلك في خطة إنتاجه المسرحي الدائم.



تضمن حفل الافتتاح، عروض فرق الفنون الشعبية بهيئة قصور الثقافة، وعرضًا مسرحيًا لكبار نجوم مسرح السامر، وأجزاءً من العرض المسرحي "لايك"، وهو عرض غنائي مسرحي راقص نتاج ورشة تخرج متدربي محافظة كفر الشيخ من مشروع "ابدأ حلمك" أحد أهم المشروعات الفنية لوزارة الثقافة، والذي تُقيمه هيئة قصور الثقافة بهدف تدريب شباب الموهوبين بالمحافظات على فنون المسرح، وإعداد الممثل الشامل، إضافة إلى تكريم عدد من فناني مسرح السامر، وهم: اسم الفنان الراحل عبد الرحمن الشافعى، اسم الكاتب الراحل محمد أبو العلا السلاموني، اسم الفنان الراحل حسين العزبي، اسم الفنان الراحل عبد الستار الخضري، اسم الفنان الراحل أحمد خلف، الفنان القدير إميل جرجس، الفنان القدير عباس أحمد، الفنان القدير حمدى الوزير، الفنان القدير سامي طه، الفنان القدير مصطفى المُعاذ، الفنان القدير محمود بشير، الفنانة القديرة ماجدة منير، الفنان القدير سعيد صديق، الفنان القدير جمال قاسم، الفنان القدير جلال العشري، الأستاذ الكبير أحمد عبد الرازق أبو العلا، الفنان القدير خليل تمام، الفنان القدير أشرف شكري، الفنان القدير محمد الشبراوي، الأستاذ رشيدى رمضان".

ويقع المسرح على مساحة 1800 متر مربع، ويتكون من دور أرضي، يشمل قاعة كبار ‏الزوار، ومكاتب إدارية، غرف خلع الملابس، صالة مسرح على مساحة 600 متر، تسع ‏‏350 مشاهدًا، أما الدور الأول، فيتكون من مكاتب إدارية، وغرف التحكم والإسقاط‎.‎

وقد شملت أعمال التطوير، تغطية المسرح بالكامل، ورفع كفاءة خشبة المسرح، وتجهيزها ‏بأحدث أجهزة الصوت والإضاءة، إلى جانب منظومة الحماية المدنية وفق أحدث الأكواد ‏المعتمدة‎.