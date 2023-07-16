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الأحد 16 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الزمالك يتقدم على فاركو بثنائية في الشوط الأول

الزمالك
الزمالك
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تقدم فريق الزمالك بنتيجة 2-0 على حساب فريق فاركو، بثنائية في الشوط الأول، وذلك في اللقاء الجاري مساء اليوم الأحد على استاد القاهرة ضمن الجولة الرابعة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

سجل ثنائية الزمالك، سيد نيمار في الدقيقة 26، وإبراهيما نداي في الدقيقة 31 .

وخاض الزمالك الشوط الأول بتشكيل يضم :
حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: حاتم سكر - محمد عبد الغني - مصطفى الزناري  - محمد طارق.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - عمر جابر -  سيد عبدالله "نيمار".

خط الهجوم : سيف الجزيري - إبراهيما نداي - أحمد سيد "زيزو".

يعد لقاء اليوم هو الأخير للزمالك في مسابقة الدوري التى توج بها الأهلى رسميا، وخاض الفريق الأبيض قبل مواجهة اليوم 33 مباراة بالمسابقة.

وخلال 33 مباراة بالدوري، نجح الزمالك في الفوز بـ 17 مباراة، وتعادل في 8 مباريات، وخسر في 8 مباريات، وأحرز لاعبو الفريق الأبيض 50 هدفا، ودخل مرمي الفريق 34 هدفا، ويحل الزمالك حاليا في المركز الثالث لجدول ترتيب المسابقة برصيد 59 هدفا.

الزمالك فاركو إبراهيما نداي سيد نيمار