العثور على جثة شاب مقتول داخل مدخل عقار بمدينة 15 مايو

عثرت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، علي جثة شاب مقتول داخل مدخل إحدي العقارات، بمنطقة 90 فدانا بمدينة 15 مايو، جنوب محافظة القاهرة، وتجري مباحث القسم تحريات مكثفة لكشف ملابسات الجريمة وأسبابها والوصول لمرتكبها.

ورد بلاغ لرئيس مباحث قسم شرطة 15 مايو من الأهالي، بمنطقة 90 فدانا، مفاده العثور علي جثة شاب مقتول وملقي داخل مدخل عقار.

وانتقلت قوة أمنية لمحل البلاغ، وتحفظت علي جثمان الضحية تحت تصرف النيابة العامة.

فيما تجري مباحث القسم تحريات مكثفة وعملية تفريغ لكاميرات المراقبة بمحيط موقع الجريمة للوصول للمتهم وضبطه.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.