برشلونة يعرض نجم هجومه في سوق الانتقالات.. ويحدد سعره للهلال السعودي

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي برشلونة حدد سعر بيع مهاجمه البرازيلي رافينيا في سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

ويخطط نادي الهلال السعودي للحصول على خدمات اللاعب البرازيلي من أجل تعويض فشل الحصول على خدمات الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان السابق.

واشترط النادي الكتالوني مبلغ 40 مليون يورو كحد أدنى للموافقة على رحيل رفينيا إلى صفوف الهلال السعودي خلال الميركاتو الصيفي.

وقدم رافينيا موسما جيدا مع البرسا حيث شارك في 50 مباراة أحرز 10 أهداف وصنع 13 أخرين لزملائه، ولا يرغب النجم البرازيلي في الرحيل عن صفوف النادي الكتالوني، إلا أن الأزمة المالية التي يعاني منها برشلونة قد تجعله يوافق على رحيله.