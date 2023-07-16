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الأحد 16 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

ألكاراز يهزم دجوكوفيتش في نهائي ويمبلدون.. ويحافظ على صدارة التصنيف العالمي

كارلوس ألكاراز
كارلوس ألكاراز
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هزم الإسباني كارلوس ألكاراز، المصنف الأول عالميا، اليوم الأحد، منافسه المخضرم نوفاك جوكوفيتش، وأحرز لقب بطولة ويمبلدون للتنس لأول مرة.

وفاز ألكاراز على منافسه بنتيجة 1-6 و7-6 و6-1 و3-6 و6-4 في مباراة استمرت 5 ساعات على ملعب عشبي، ليضمن صدارة التصنيف العالمي.

وأصبح اللاعب الإسباني ثالث إسباني يتوج ببطولة ويمبلدون على الملاعب العشبية في لندن، بعد مانولو سانتانا عام 1966 ورافايل نادال عامي 2008 و2010.

وبات ألكاراز، صاحب الـ 20 عاما، أصغر لاعب يحرز اللقب منذ أن حصد بوريس بيكر لقبه الثاني في عمر 18 عاما، عام 1986.

ويعد اللقب هو الأول لألكاراز في ويمبلدون والثاني في البطولات الكبرى بعد تتويجه ببطولة "فلاشينج ميدوز" العام الماضي.

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