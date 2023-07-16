الدقيقة 20.. الزمالك 0-0 فاركو

سيطر التعادل السلبي على نتيجة مباراة الزمالك وفاركو وذلك بعد مرور 20 دقيقة من زمن الشوط الأول، في اللقاء الجاري على استاد القاهرة ضمن الجولة الرابعة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

يأتي اللقاء حتى الآن متوسط المستوي فنيا، مع سيطرة نسبيه للزمالك دون النجاح في التسجيل.

ويلعب الزمالك اللقاء بتشكيل يضم:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: حاتم سكر - محمد عبد الغني - مصطفى الزناري - محمد طارق.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - عمر جابر - سيد عبدالله "نيمار".

خط الهجوم : سيف الجزيري - إبراهيما نداي - أحمد سيد "زيزو".

يعد لقاء اليوم هو الأخير للزمالك في مسابقة الدوري التى توج بها الأهلى رسميا، وخاض الفريق الأبيض قبل مواجهة اليوم 33 مباراة بالمسابقة.

وخلال 33 مباراة بالدوري، نجح الزمالك في الفوز بـ 17 مباراة، وتعادل في 8 مباريات، وخسر في 8 مباريات، وأحرز لاعبو الفريق الأبيض 50 هدفا، ودخل مرمي الفريق 34 هدفا، ويحل الزمالك حاليا في المركز الثالث لجدول ترتيب المسابقة برصيد 59 هدفا.