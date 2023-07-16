وكيل صحة مطروح يُشيد بالفريق الطبي والجراحة بمستشفى سيوة المركزي

أشاد وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة مطروح، الدكتور مبروك سالم، اليوم الأحد، بالفريق الطبى والجراحة بمستشفى سيوة المركزى.

وأجرى الفريق الطبى الجراحى بمستشفى سيوة المركزى عدد من التدخلات الجراحية الناجحة والولادات الطبيعية خلال الفترة من ٤ يوليو وحتى ١٥ يوليو الجاري.

وأكد وكيل وزارة الصحة أنه وفق تعليمات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بتخفيف العبء عن المرضى وخاصة واحة سيوة، وبمتابعة مستمرة من الدكتور وكيل وزارة الصحة.

وأشار سالم إلى أنه تم إجراء عدد ٥٠ تدخلا ما بين عملية كبرى وصغرى وذات مهارة وودلادة طبيعية، منها عدد ١٢ ولادة قيصرية، و‏عدد ٢٨ ولادة طبيعية، وعدد ٢ استئصال زائدة دودية، وعدد ٣ عمليات كحت، وعدد ٣ خراج بالثدى، وعدد ١ إصلاح وتر باليد، وعدد ١ استئصال مرارة.

وأجرى الجراحات الدكتور عمران أخصائى النساء والتوليد والدكتور محمد جلال اخصائى النساء والتوليد وأخصائي الجراحة العامة الدكتور محمد مصطفى، وقام بالتخدير الدكتور محمود حبيب أخصائى التخدير، بمعاونه الطاقم التمريضي والفنيين المشاركين.

قدم وكيل وزارة الصحة الشكر للدكتور محمود حبيب مدير مستشفى سيوة وفريق العمل بالمستشفى للجهد المبذول وحثهم على الاستمرارية فى العطاء وبذل الجهد من أجل تقديم خدمة طبية على مستوى عالى لأبناء محافظة مطروح وواحة سيوة على وجه الخصوص.