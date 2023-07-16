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الأحد 16 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الإسباني كارلوس ألكاراز يتوج ببطولة ويمبلدون للتنس بعد فوزه على الصربي نوفاك دجوكوفيتش

كارلوس ألكاراز
كارلوس ألكاراز
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تُوج الإسباني كارلوس ألكاراز صاحب ال 20 عاما بطلًا لبطولة ويمبلدون المفتوحة للتنس، ثالث بطولات الجراند سلام، للمرة الأولى في تاريخه، وذلك بفوزه على الصربي نوفاك دجوكوفيتش  بثلاث مجموعات مقابل 2، في المباراة النهائية التي جمعتهما، والتي استمرت قرابة الـ 5 ساعات تحديدًا 4 ساعات و46 دقيقة.

كارلوس ألكاراز بدأ المباراة بشكل سيء، وخسر أول مجموعة بسهولة بنتيجة 6 أشواط مقابل شوط وحيد، خلال 35 دقيقة فقط.
وفي المجموعة الثانية، استرد ألكاراز عافيته، ونجح في الفوز بالمجموعة الثانية بنتيجة 7 أشواط مقابل 6، في زمن قدره ساعة و26 دقيقة.

وفي المجموعة الثالثة، استطاع ألكاراز الفوز بنتيجة 6 أشواط مقابل شوط، في مجموعة شهدت حسمه لشوط استمر 27 دقيقة.

وعاد دجوكوفيتش ليحسم المجموعة الرابعة لصالحه، بنتيجة 6 أشواط مقابل 3، في 56 دقيقة.

وفي المجموعة الخامسة الفاصلة، فاز ألكاراز بنتيجة 6 أشواط مقابل 4، في 49 دقيقة، ليُتوج باللقب للمرة الأولى في تاريخه

الإسباني كارلوس ألكاراز بطولة ويمبلدون المفتوحة بطولات الجراند الصربي نوفاك دجوكوفيتش 5 ساعات