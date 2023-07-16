النقض تؤيد حكم الإعدام شنقًا لقاتل طالبة يمنية

أيدت محكمة النقض إعدام "م.م"؛ وذلك بعد رفض الطعن المقدم منه علي الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة لاتهامه بقتل الطالبة اليمنية مني مفتاح في يوليو 2016 بمنطقة المنيل بالقاهرة.

تعود أحداث القضية إلى شهر يوليو عام 2016، حيث أقدم الجاني على قتل الطالبة اليمنية بشقتها الكائنة في منطقة المنيل، وقام بإحراق جثمانها لمحو آثار الجريمة، واعترف المتهم بارتكابه الجريمة وقيامه بقتلها بهدف السرقة وتعمده إشعال النيران في شقتها بالمنيل لإخفاء الجريمة.

وكانت قد أسندت النيابة العامة للجاني تهمة القتل والسرقة وحيازة سلاح أبيض، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة بهدف السرقة، وقال إنه تعرف على المجني عليها عن طريق إحدى معارفها.

كما استمعت النيابة لأقوال سكان العقار الذي تقيم به المجني عليها للتوصل لآخر المترددين عليها قبل الحادث، كما انتقلت لمناظرة الجثة ومعاينة مسرح الجريمة، وكشفت المعاينة وجود بعثرة بمحتويات الشقة، بالإضافة إلى اشتعال النيران بأجزاء منها في محاولة من الجاني حرق الشقة لإخفاء معالم جريمته.