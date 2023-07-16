طاهر محمد طاهر يضيف الهدف الثالث للأهلي في مرمى المقاولون

عزز طاهر محمد طاهر تقدم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بالهدف الثالث في مرمى المقاولون العرب باللقاء الذي يجمعهما حاليا على ملعب “عثمان أحمد عثمان” في الجولة الـ34 بالدوري الممتاز.

جاء هدف طاهر في الدقيقة 67 ، بعد عودة الحكم مصطفى عثمان إلى تقنية “الفار” معلنا صحة الهدف، عقب رفع الحكم المساعد راية التسلل.

كان محمد شريف سجل الهدف الثاني في الدقيقة 52 من تمريره عرضية للاعب التونسي محمد الضاوي كريستو.

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل بهدف تقدم للاهلي أليو ديانج في الدقيقة 16 وأحرز جوزيف أوشايا التعادل لذئاب الجبل في الدقيقة 24.

ويخوض الأهلي اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: خالد عبدالفتاح - كريم الدبيس - رامي ربيعه - محمد فخري.

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا - أليو ديانج - محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر - محمد الضاوي كريستو - محمد شريف.

وجاء تشكيل المقاولون كالتالي:

في حراسة المرمى: محمود أبو السعود.

خط الدفاع: احمد علاء وفاروقا نور الدين وعمر فايد أحمد الشيمي.

خط الوسط: محمد مجلي وجوزيف أوشايا ومحمد سالم واحمد عاطف قطة.

خط الهجوم: جون أوكلى وعمر سفيولا.

ويتصدر النادي الأهلي جدول ترتيب الدوري برصيد 78 نقطة وحسم لقب الدوري رسميا، بينما يحتل المقاولون العرب المركز الثامن برصيد 44 نقطة.