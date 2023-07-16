النصر السعودي يصارع نابولي لخطف نجم الدوري الألماني

قدم نادي النصر السعودي، عرضا للتعاقد مع نجم باير ليفركوزن والدوري الألماني موسى ديابي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويسعى النصر للاستحواذ على العديد من اللاعبين الأوروبيين المميزين لفرض هيمنته على الدوري السعودي ودوري أبطال أسيا في الموسم المقبل، ولهذا تعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، وضم مؤخرا مارسيلو بروزوفيتش.

وبدأ نادي النصر مفاوضاته من باير ليفركوزن لضم ديابي مقابل 38 مليون يورو بالإضافة إلى 5 ملايين يورو مكافآت.

وينافس النصر نظيره نابولي الإيطالي على الصفقة حيث استعلم الأخير عن إمكانية ضم ديابي لكن دون اتخاذ أي إجراء في الوقت الحالي.