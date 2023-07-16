ads
الأحد 16 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

النصر السعودي يصارع نابولي لخطف نجم الدوري الألماني

موسى ديابي
موسى ديابي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قدم نادي النصر السعودي، عرضا للتعاقد مع نجم باير ليفركوزن والدوري الألماني موسى ديابي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويسعى النصر للاستحواذ على العديد من اللاعبين الأوروبيين المميزين لفرض هيمنته على الدوري السعودي ودوري أبطال أسيا في الموسم المقبل، ولهذا تعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، وضم مؤخرا مارسيلو بروزوفيتش.

وبدأ نادي النصر مفاوضاته من باير ليفركوزن لضم ديابي مقابل 38 مليون يورو بالإضافة إلى 5 ملايين يورو مكافآت.

وينافس النصر نظيره نابولي الإيطالي على الصفقة حيث استعلم الأخير عن إمكانية ضم ديابي لكن دون اتخاذ أي إجراء في الوقت الحالي.

النصر الدوري الألماني نابولى باير ليفركوزن موسى ديابي