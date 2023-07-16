انطلاق برنامج التثقيف الرقمي في مراكز الشباب في دمياط

نفذت اليوم الأحد، إدارة شباب كفر سعد مركز شباب الإبراهيمية القبلية محاضرة في التثقيف الرقمى بحضور مدربين من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث يأتى هذا في إطار التنسيق والتعاون بين وزارة الشباب والرياضة و وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يتم تنفيذ أنشطة تثقيف رقمية بمراكز شباب حياه كريمة بمديرية الشباب والرياضة بدمياط .

وتسعى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال ذلك إلى بناء مصر الرقمية والوصول إلى مجتمع مصري يتعامل رقميًا فى كافة مناحي الحياة.

وتعمل على تعزيز تنمية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتحسين الخدمات الرقمية في الجهات الحكومية، وذلك لتحسين أداء الوزارات والهيئات الحكومية الأخرى، ورفع جودة الخدمات وكفاءتها من خلال تحسين بيئة العمل، وتوفير الدعم لعملية صناعة القرار وإيجاد حلول للقضايا التي تهم المجتمع من خلال التحول الرقمى في جميع الخدمات المقدمة للجمهور.

وتهدف هذه الندوات الى توعية المواطنين بالخدمات الرقمية المتاحة لمنصات الجهات الحكومية، مثل الصحة والتعليم والتموين والمرافق، وكذلك الخدمات المتاحة بمنصة مصر الرقمية ومكاتب البريد، والخدمات المالية الرقمية التي تقدمها البنوك وشركات الدفع الإلكتروني وشركات الاتصالات، كذلك العمل على تنمية قدرات المواطنين على استخدام هذه الخدمات والاستفادة القصوى منها.