إزالة 45 حالة تعد على أملاك الدولة في دمياط

أشارت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط إلى استمرار حملات الموجة ٢١ فى مرحلتها الثالثة التى بدأت مطلع الاسبوع الماضى ، لافتة الى إزالة ٥ حالات تعد على أملاك الدولة تابعين لولاية الإدارة العامة لحماية وتطوير نهر النيل على مساحة ٩٥٤ متر مربع وذلك بنطاق مركز و مدينة فارسكور، وذلك خلال الحملة المُنفذة اليوم.

فى السياق ذاته، أكدت المحافظ استمرار تلك الجهود لتحقيق المستهدف تنفيذه خلال الموجة 21، مشيرة إلى أنه تم إزالة ٤٢ حالة تعد على أملاك الدولة بمناطق مختلفة على مساحة ٣١٢٣متر مربع منذ انطلاق تلك المرحلة ، إلى جانب إزالة حالة تعد تابعة لولاية الثروة السمكية على مساحة ٣٠ فدان.

وأضافت محافظ دمياط أنه يتم متابعة الموقف الخاص بهذا الملف بشكل دورى ، مشددة على أهمية التنسيق بين كافة الجهات لنجاح تلك الجهود لاسترداد أملاك الدولة ومنع اى حالات تعدى عليها وايضا الحفاظ على الرقعة الزراعية وتطبيق القانون وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن .

ناقشت الدكتورة منال عوض أعمال الخطة الاستثمارية للعام المالى الجارى ٢٠٢٤/٢٠٢٣، وذلك خلال اجتماع ترأسته اليوم بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و مديري عدد من الادارات المعنية بديوان عام المحافظة.

شهد الاجتماع استعراض للمشروعات المقرر تنفيذها والاعمال التى سيتم استكمالها ضمن خطة هذا العام و عرض موقف الاعتمادات من المبالغ المرصودة لتلك الأعمال ، كما اطلعت " المحافظ " على آخر المستجدات ببنود الخطة و ناقشت أيضًا آلية تلافى أى معوقات قد تبطىء معدلات التنفيذ .

وفى هذا السياق، شددت "عوض" على ضرورة العمل وفقًا لمنهجية محددة تتناسب مع المحاور المستهدف تنفيذها من خلال الخطة الاستثمارية لهذا العام لدعم القطاعات المختلفة وأيضًا تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين و رفع كفاءة شبكات الطرق بالمناطق مختلفة ، موجهة بضرورة متابعة كافة الأعمال المدرجة بها و الالتزام بالجداول والخطط الزمنية المحددة.