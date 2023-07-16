«إكسترا نيوز»: ردود فعل واسعة لكلمة الرئيس السيسي في قمة «النيباد»

نقلت منة فاروق، مراسلة فضائية "إكسترا نيوز"، من نيروبي، أجواء الجلسة الختامية لأعمال انعقاد الدورة الخامسة من قمة منتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الإفريقي.

وقالت خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، إن الجميع ينتظر الجلسة الختامية لهذه القمة، التي من المفترض أن يلقي فيها كلاً من رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي كلمة وأيضا رئيس الاتحاد الحالي وهو رئيس جزر القمر.

وأضافت أن الجلسة الختامية ستتضمن عرض لأبرز التوصيات التي ستخرج بها هذه القمة الأفريقية، موضحة أن الجميع في إنتظار ما إذا كان هناك مؤتمر صحفي سيعقد أم لا.

وأشارت إلى أن هناك ردود فعل حقيقية لكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي أكد فيها على أبرز الأولويات لرئاسة مصر للنيباد خلال العامين القادمين، حيث تأتي رئاسة مصر لها في ظروف بالغة الدقة.