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الأحد 16 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

المقاولون يفرض التعادل الإيجابي على الأهلي في الشوط الأول.. "صور"

جانب من المباراة
جانب من المباراة
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حسم التعادل بهدف نتيجة الشوط الأول من مباراة الأهلي ومضيفه المقاولون العرب باللقاء الذي يجمعهما حاليا على ملعب “عثمان أحمد عثمان” بالجبل الأخضر في الجولة الـ34 من الدوري الممتاز.

تقدم الأهلي بهدف للاعب المالي أليو ديانج في الدقيقة 16، واستطاع الذئاب العودة للمباراة بهدف التعادل عن طريق جوزيف أوشايا في الدقيقة 24 .

ويخوض الأهلي اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: خالد عبدالفتاح - كريم الدبيس - رامي ربيعه - محمد فخري.

خط الوسط:  أحمد نبيل كوكا  - أليو ديانج - محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر - محمد الضاوي كريستو - محمد شريف.

وجاء تشكيل المقاولون كالتالي: 

في حراسة المرمى: محمود أبو السعود.

خط الدفاع: احمد علاء وفاروقا نور الدين وعمر فايد أحمد الشيمي. 

خط الوسط: محمد مجلي وجوزيف أوشايا ومحمد سالم واحمد عاطف قطة. 

 خط الهجوم: جون أوكلى وعمر سفيولا. 

ويتصدر النادي الأهلي جدول ترتيب الدوري برصيد 78 نقطة، وحسم لقب الدوري رسميا، بينما يحتل المقاولون العرب المركز الثامن برصيد 44 نقطة.

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