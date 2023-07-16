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الأحد 16 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

الثلاثاء.. حفل تأبين الروائي حمدي أبو جليل في مكتبة خالد محيي الدين

الروائي الراحل حمدي
الروائي الراحل حمدي أبو جليل
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يعقد منتدى المستقبل للفكر والإبداع، في السابعة من مساء الثلاثاء المقبل، ندوة نقدية عن المنجز الإبداعي للروائي الراحل حمدي أبو جليل، في مكتبة خالد محيي الدين بحزب التجمع الوطني، ويقدم الندوة الكاتب والناقد الدكتور يسري عبدالله.

ويدلي الشعراء، والروائيون، والكتاب "جمال القصاص، وأشرف أبو جليل، وسعيد نوح، وأشرف عبدالشافي، وإنجي همام، ونهى محمود، وعصام الزهيري"، وآخرون، بعدد من الشهادات حول مسيرة الكاتب الراحل.

يعد منتدى المستقبل للفكر والإبداع أحد أهم الحلقات النقدية في الثقافة المصرية والعربية،  وتعضيد الثقافة الوطنية.

ويطمح المنتدى كما جاء في بيانه التأسيسي"إلى أن يكون أعلى تمثيلات الموضوعية عبر إعادة الاعتبار لمفهوم القيمة من خلال تقديم النماذج الإبداعية المعبرة عن القيم الطليعية المتجددة".
 

منتدى المستقبل للفكر والإبداع حمدي أبو جليل مكتبة خالد محيي الدين حزب التجمع الوطني يسري عبدالله