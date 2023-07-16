ads
الأحد 16 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

اختتام البرنامج الرئاسي العاجل "أهل مصر" في شمال سيناء

اختتام البرنامج الرئاسي
اختتام البرنامج الرئاسي العاجل "أهل مصر" في شمال سيناء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت مديرية الشباب والرياضة ادارة تنمية الشباب  بمحافظة شمال سيناء عن اختتام البرنامج الرئاسي العاجل "أهل مصر، لشباب المحافظات الحدودية.

وقال إيهاب حسن عبدالوهاب مدير عام الشباب والرياضة، إن البرنامج ينفذ ختام برنامج أهل مصر خلال الفترة من 14 -17 يوليو الجاري بمدينة القاهرة.

وأضاف أن البرنامج تضمن فتح باب الحوار والمناقشة وتبادل الآراء والمقترحات بين الشباب والمسؤولين التنفيذيين؛ للتعرف على أبرز المشكلات التي تواجههم وعرض حلول ممكنة لها.

وأوضح أن برنامج أهل مصر يهدف إلى تأهيل الكوادر الشبابية وصقل مهاراتها والتوعية بالتحديات التي تواجه الأمن القومي المصري ودور الدولة في مواجهة هذه التحديات، وإرساء قواعد الدولة وخلّق جيل واعٍ بمشكلات مجتمعه وقادر على وضع مقترحات لحلها

وصرح محمود الشريف مدير ادارة تنمية الشباب ان دعم ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى للقضايا الشبابية ، وتوجيهاته المستمرة لتسخير كافة القدرات والإمكانيات ، وتعزيز مهارات الشباب ، مع استغلال طاقاتهم الكامنة بشكل إيجابي ومثمر ، يأتي في إطار طموحات الدولة المصرية وتحت رعاية الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة فى إحداث نهضة تنموية حقيقية لشباب المحافظات الحدودية .

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المحافظات الحدودية برنامج أهل مصر مدير عام الشباب والرياضة محافظة شمال سيناء وزير الشباب والرياضة