اختتام البرنامج الرئاسي العاجل "أهل مصر" في شمال سيناء

أعلنت مديرية الشباب والرياضة ادارة تنمية الشباب بمحافظة شمال سيناء عن اختتام البرنامج الرئاسي العاجل "أهل مصر، لشباب المحافظات الحدودية.

وقال إيهاب حسن عبدالوهاب مدير عام الشباب والرياضة، إن البرنامج ينفذ ختام برنامج أهل مصر خلال الفترة من 14 -17 يوليو الجاري بمدينة القاهرة.

وأضاف أن البرنامج تضمن فتح باب الحوار والمناقشة وتبادل الآراء والمقترحات بين الشباب والمسؤولين التنفيذيين؛ للتعرف على أبرز المشكلات التي تواجههم وعرض حلول ممكنة لها.

وأوضح أن برنامج أهل مصر يهدف إلى تأهيل الكوادر الشبابية وصقل مهاراتها والتوعية بالتحديات التي تواجه الأمن القومي المصري ودور الدولة في مواجهة هذه التحديات، وإرساء قواعد الدولة وخلّق جيل واعٍ بمشكلات مجتمعه وقادر على وضع مقترحات لحلها

وصرح محمود الشريف مدير ادارة تنمية الشباب ان دعم ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى للقضايا الشبابية ، وتوجيهاته المستمرة لتسخير كافة القدرات والإمكانيات ، وتعزيز مهارات الشباب ، مع استغلال طاقاتهم الكامنة بشكل إيجابي ومثمر ، يأتي في إطار طموحات الدولة المصرية وتحت رعاية الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة فى إحداث نهضة تنموية حقيقية لشباب المحافظات الحدودية .