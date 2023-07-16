اجتماع "خليجي_ياباني" لزيادة التعاون بين الجانبين بما يخدم المصالح المشتركة

أعلن الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، عن عقد اجتماع وزاري مشترك “خليجي - ياباني” بين أصحاب وزراء خارجية دول المجلس ووزير خارجية اليابان خلال الفترة القادمة، يهدف إلى تعزيز الحوار الإستراتيجي من جهة، وتكثيف أوجه التعاون المتعددة بين الجانبين من جهة أخرى.

جاء ذلك خلال لقائه، برئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا، اليوم في مدينة جدة، حيث نوقشت عدة موضوعات، واستُعرضت العلاقات بين مجلس التعاون واليابان، وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة.

وأفاد البديوي أنه في إطار الاهتمام المشترك بين دول المجلس واليابان، وبمباركة وزراء خارجية دول المجلس، تم الاتفاق على عقد الاجتماع الوزاري المشترك الخليجي_الياباني، على هامش الاجتماعات الوزارية الخليجية.

وقال: إن اتفاق الجانبين على عقد الاجتماع الوزاري المشترك، يعكس متانة العلاقات بين الجانبين ورغبة كليهما في تطوير هذه العلاقات والمضي فيها إلى آفاق أرحب"، مشددًا على أن العلاقات الخليجية اليابانية علاقات متميزة، لاسيما وأن لدى الجانبين العديد من الشراكات الاقتصادية المميزة والتعاون المشترك في العديد من الجوانب، مشيدًا بالدور الكبير والمهم الذي تؤديه اليابان إقليميًّا ودوليًّا، وتوافقها مع دول المجلس ومساندتها لها في العديد من القضايا التي تهم دول المجلس.