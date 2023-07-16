القبض على 3 أجانب لتشاجرهم بالحجارة وتكسير أتوبيس بمدينة نصر

ألقى رجال المباحث بالقاهرة القبض على 3 أجانب، اليوم الأحد، لتشاجرهم بالحجارة وتكسير أتوبيس بمدينة نصر.

تلقى قسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة بلاغا بمشاجرة بدائرة القسم.

وبالإنتقال والفحــــص تبين حدوث مشادة كلامية بين كلٍ من طرف أول (شخصين)، وطرف ثان (أحد الأشخاص)، جميعهم يحملون جنسية إحدى الدول ومقيمون بالقاهرة، بسبب خلافات بينهم تطورت لتبادلهم إلقاء الحجـــارة، نتج عن ذلك كسر زجاج "أتوبيس - تابع لإحدى الشركات" تصادف تواجده بمحل البلاغ.

وأمكن السيطرة على الموقف وضبط طرفى المشاجرة، وبمواجهتهـــم أيدوا ما جاء بالفحص، وإتهم قائد "الأتوبيس" سالف الذكر بإحداث التلفيات المشار إليها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.