راكبة تنقذ طائرة بعد تعرض قائدها لوعكة صحية

أعلنت الشرطة الأميركية أن مسافرة على متن طائرة صغيرة تولت القيادة ونفذت هبوطا اضطراريا في جزيرة ماساتشوستس السبت بعد أن تعرض الطيار لحالة صحية طارئة.

وحدث الهبوط الاضطراري بالقرب من مطارمارثا فينيارد في ويست تيسبري بولاية ماساتشوستس.

كانت قد ذكرت شرطة ولاية ماساتشوستس أن الطيار وهو رجل يبلغ من العمر 79 عاما تعرض لحالة طارئة أثناء اقترابه من وجهته الأخيرة وقالت إن الحادث أسفر عن هبوط عنيف خارج المدرج وهو ما أدى لكسر الجناح الأيسر للطائرة من المنتصف لم تذكر السلطات اسم أيا من الشخصين اللذين كانا على متن الطائرة وقالت إنه تم نقلهما إلى المستشفى.

وتم نقل الطيار جوا إلى مستشفى بوسطن في حالة خطيرة تهدد حياته.

وتابعت الشرطة إن الراكبة التي هبطت بالطائرة وليس لديها خبرة بقيادة الطائرات، لم تصب بأذى وخرجت من مستشفى محلي وأن الطائرة بايبر ميريديان 2006 كانت قد غادرت من مقاطعة ويستتشستر بنيويورك في وقت سابق بعد ظهر السبت وتجري شرطة الولاية وإدارة الطيران الفيدرالي تحقيقا في الحادث.