باحثة: روسيا لن تتردد في استخدام النووي حال تهديد أمنها القومي

قالت هند الضاوي الباحثة في الشؤون الدولية، إنه كانت هناك مخاوف كبيرة منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية من فكرة استخدام الأسلحة النووية، سواء كان من حلف شمال الأطلسي أو من روسيا وريثة الاتحاد السوفييتي، ولديها من القوة النووية ما قد لا يتمتع بها غيرها من الدول على مستوى العالم.

وأضافت خلال مداخلة عبر سكايب مع الإعلامية إيمان الجوريزي في برنامج "مطروح للنقاش" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن الترويج لاستهداف المحطات النووية هذا أمر لصيق بالأزمة الأوكرانية منذ البداية، لأنه كان هناك سيناريوهان، الأول أن بوتين منذ عام 2017 قال أمام دول العالم، إن القوى الروسية هي قوى للردع، وبالتالي إذا شعرت روسيا في أي وقت أن أمنها القومي مهدد بشكل مباشر، لن تتوانى في استخدام النووي.

وأوضحت أن أحد الصحفيين سأل بوتين هل روسيا على استعداد لاستخدام السلاح النووي وتدمير العالم، فرد بوتين وقال "وما قيمة العالم بدون روسيا"، إذا هي العقلية الروسية.

ولفتت إلى أن “الناتو” بشقيه الأوروبي والأمريكي، ينتهج إستراتيجية معينة في الرد على التهديدات الروسية، على الرغم من أن الدولة الوحيدة في العالم التي استخدمت السلاح النووي هي الولايات المتحدة الأمريكية في نكازاكي وهيروشيما، وبالتالي لديها تاريخ ليس جيد في الاستخدام النووي.

