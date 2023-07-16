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الأحد 16 يوليو 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

أستاذ اقتصاد: الدولة المصرية تخلق قوانين تشريعية داعمة للاستثمار

أستاذ الاقتصاد الدكتور
أستاذ الاقتصاد الدكتور محمد البهواشي
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علق أستاذ الاقتصاد الدكتور محمد البهواشي على تصنيف مصر ضمن الأفضل بين 10 دول للاستثمار في إفريقيا، قائلا: إن الأزمات التي مرت على مصر مثل الأزمة العالمية لوباء  كورونا أظهرت إمكانيات مصر، وسلطت الضوء على الاقتصاد المصري.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، أن مصر استطاعت أن تتجاوب بشكل سريع مع تداعيات أزمة كورونا مشيرا إلى أن  فكرة الإصلاح الاقتصادي في مصر مستمرة ولا تتوقف عند حد.

وأكمل الدولة المصرية تقوم بخلق قوانين تشريعية داعمة للاستثمار، وتنشيء مجلس أعلى للاستثمار تهدف من خلاله إلى تقليل المشاكل التي يمكن أن تؤثر على تراجع الاستثمار، مؤكدا أن مصر تقوم باستحداث بنية تحتية في الطاقة والطرق، وهو ما له فضل كبير في تسهيل فرص الاستثمار.

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