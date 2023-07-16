المصري يطلب حضور 20 ألف متفرج فى نهائى كأس الرابطة

كشف مصدر داخل رابطة الأندية، أن نادي المصري البورسعيدي طلب حضور 20 ألف متفرج فى نهائي كأس الرابطة المقرر إقامته يوم 22 من شهر يوليو الجاري أمام سيراميكا كليوباترا بواقع 10 آلاف لكل فريق.

وقال المصدر إن الرابطة تنتظر الموافقة الرسمية من جانب الجهات الأمنية بعدد الجماهير المسموح لها حضور المباراة حتى يتم فتح باب التذاكر لجماهير الفريقين.

كان المصري قد تأهل للمباراة النهائية من كأس الرابطة، بعد الفوز على فيوتشر بركلات الجزاء، فيما تأهل سيراميكا كليوباترا للمباراة النهائية بعد الفوز على الاتحاد السكندرى بركلات الترجيح.