قافلة جامعة الزقازيق تنهي أعمالها بفحص 550 حالة بقرية العواسجة بالشرقية

أنهت قافلة جامعة الزقازيق الطبية التنموية الشاملة بقرية العواسجة بمركز ههيا بالشرقية أعمالها اليوم الأحد بالكشف علي ٥٥٠ حالة من أهالى القرية في ٨ تخصصات طبية، حيث بدأت العيادات استقبال الحالات منذ الصباح الباكر ، وذلك ضمن مبادرة "حياة كريمة" التي انطلقت تحت رعاية د.خالد الدرندلي رئيس الجامعة ، و د.جيهان يسري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئه بالتعاون مع محافظة الشرقية ممثلة في مديرية الصحة ومديرية الطب البيطري ومديرية الأوقاف بالشرقية .

رافق القافلة أساتذة وأطباء كلية الطب البشري تحت رعاية د.أحمد عناني عميد كلية الطب البشري ومستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، ود.أمل عطا وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حيث تم الكشف علي ٥٥٠ حالة في ٨ تخصصات طبية مختلفة هى (باطنة ،متوطنة ، عظام ، روماتيزم، مخ وأعصاب ، قلب ، طب الأسرة ، وايضا الكشف عن أمراض الثدي ) ، كما تم صرف الأدوية مجانا وتحديد الجرعات لكل حالة مرضية وذلك تحت إشراف د. أمل الجندي عميد كلية الصيدلة ود.نهله يونس وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأكد رئيس جامعة الزقازيق أن إطلاق القوافل الطبية التوعوية يأتى في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" واستكمالًا لدور الجامعة ومسئولياتها في خدمة المجتمع المصري والبيئة المحيطة ووصول الخدمات الطبية والعلاجية والتوعوية إلى أهالى المناطق الأكثر احتياجًا، في ضوء المسئولية المجتمعية للجامعة وتنفيذ خطتها التي من أهم أولوياتها تحسين مؤشرات الخدمة الطبية وتقديم خدمات علاجية متميزة.

من جانبها أشارت د. جيهان يسري نائب رئيس الجامعة إلى أن القافلة قدمت برامج توعوية في عدة مجالات ، حيث عقد أطباء طب الأسرة ندوة توعوية عن طرق الوقاية من سرطان الثدي ومسبباته وطرق الفحص الذاتي، كما شاركت مديرية الصحة بإرسال سيارة تنظيم الأسرة لمرافقة القافلة، وكشف الأطباء على سيدات القرية وتم صرف وسائل تنظيم الأسرة مجانا ، كما نظمت كلية التربية النوعية ورشة عمل عن طرق صناعة الإكسسوارات والحلي تحت رعاية د. هاني حلمي عميد الكلية ود.إيهاب عاطف وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة .

وأضافت نائب رئيس الجامعة أن مديرية الطب البيطري بالشرقية شاركت بالكشف علي الحيوانات وفحصوا بعض الحيوانات والماشية وتم تقديم التطعيمات لهم ، كما عقدت كلية الزراعة ندوة توعوية عن الصناعات الغذائية وكيفية صناعة المربي بالمنزل وطرق تجفيف الخضروات تحت رعاية د.أسامه عبد المنعم عميد الكلية، ود.أحمد شاكر وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، بالإضافة إلى عقد مديرية الأوقاف ندوة عن التعايش السلمي بين الأفراد وتحقيق المواطنة .

جدير بالذكر أنه نظم أعمال القافله محمود نصر مدير الإدارة العامة للمشروعات وعدد من العاملين بالقطاع ، واختتمت القافلة أعمالها وسط ترحيب واستحسان ورضا واقبال من الأهالى الذين أشادوا بالخدمات الطبية والتوعوية المقدمة .