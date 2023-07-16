يوافق اليوم 16 يوليو اليوم العالمي للآيس كريم، ويعتبر الآيس كريم واحد من أكثر الحلويات التي ابتكرها الإنسان نجاحًا وحبًا من الناس وهو مثالي في أي وقت من السنة، ويمكن استخدام الآيس كريم في صنع السندويشات أو الكعك بالكامل.

بحسب ما ذكر موقع daysoftheyear فقد أصبح الآيس كريم أحد أشهر الأطباق التي يستمتع بها الناس في جميع أنحاء العالم لذلك من المنطقي أن يكون لدينا موعد للاحتفال بهذه الحلوى اللذيذة.

كان الآيس كريم موجودًا منذ فترة طويلة جدًا، منذ المرة الأولى التي رأى الإنسان فيها الحليب والجليد بعضهما منذ فترة طويلة، وعلى مر السنين، ظهر في كل نكهة يمكن تصورها، من الفانيليا اللطيفة والمحبوبة عالميًا، إلى النكهة غير العادية مثل آيس كريم السلطعون، ما يبين مدى تنوع الآيس كريم بشكل مذهل.

ونظرًا لصعوبة الحصول على الثلج في أشهر الصيف الحارة، كان من الصعب جدًا الحصول على الآيس كريم، واحتفظ به فقط للأغنياء ولكن لحسن الحظ، بفضل تقدم تكنولوجيا التبريد، أصبح بإمكان الجميع الحصول على الآيس كريم في أي وقت من السنة.