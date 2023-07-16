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الأحد 16 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

"كريستو وطاهر وشريف" يقودون هجوم الأهلي أمام المقاولون العرب

محمد الضاوي كريستو
محمد الضاوي كريستو
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أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التشكيل الذي يخوض به مواجهة المقاولون العرب التي تنطلق بعد قليل على ملعب “عثمان أحمد عثمان” بالجبل الأخضر في الجولة الـ34 من الدوري الممتاز.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري برصيد 78 نقطة وحسم لقب الدوري رسميا، بينما يحتل المقاولون العرب المركز الثامن برصيد 44 نقطة.

ويخوض الأهلي اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: خالد عبدالفتاح - كريم الدبيس - رامي ربيعه - محمد فخري.

خط الوسط:  أحمد نبيل كوكا  - أليو ديانج - محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر - محمد الضاوي كريستو - محمد شريف.

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