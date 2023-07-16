ads
الأحد 16 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

جون أوكلى وعمر سفيولا يقودان هجوم المقاولون أمام الأهلي

المقاولون
المقاولون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن الجهاز الفنى لفريق المقاولون العرب بقيادة شوقي غريب التشكيلة الأساسية، التى سيخوض بها فريقه مواجهة الأهلي بعد قليل على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن مواجهات الأسبوع الـ 34 لمسابقة الدورى الممتاز.

وجاءت تشكيلة الذئاب على النحو التالي: 

في حراسة المرمى: محمود أبو السعود.

خط الدفاع: احمد علاء وفاروقا نور الدين وعمر فايد أحمد الشيمي. 

خط الوسط: محمد مجلي وجوزيف بنسون ومحمد سالم واحمد عاطف قطة. 

وخط الهجوم: جون أوكلى وعمر سفيولا. 

ويدخل فريق المقاولون العرب موقعة الليلة رافعًا شعار الفوز من أجل تحسين مركزه  حيث يقع حاليًا في المركز السابع برصيد 44 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن إنبي صاحب المركز السادس برصيد 45 نقطة في جدول الدورى، وفوز الذئاب الليلة يرفع رصيدهم إلي 47 ويتساوي مع المصرى البورسعيدى صاحب المركز الخامس الذى انهى مشواره في البطولة برصيد 47 نقطة.

شوقي غريب الاسبوع الـ 34 مسابقة الدورى الممتاز وجاءت تشكيلة الذئاب جون اوكلى وعمر سفيولا