جون أوكلى وعمر سفيولا يقودان هجوم المقاولون أمام الأهلي

أعلن الجهاز الفنى لفريق المقاولون العرب بقيادة شوقي غريب التشكيلة الأساسية، التى سيخوض بها فريقه مواجهة الأهلي بعد قليل على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن مواجهات الأسبوع الـ 34 لمسابقة الدورى الممتاز.

وجاءت تشكيلة الذئاب على النحو التالي:

في حراسة المرمى: محمود أبو السعود.

خط الدفاع: احمد علاء وفاروقا نور الدين وعمر فايد أحمد الشيمي.

خط الوسط: محمد مجلي وجوزيف بنسون ومحمد سالم واحمد عاطف قطة.

وخط الهجوم: جون أوكلى وعمر سفيولا.

ويدخل فريق المقاولون العرب موقعة الليلة رافعًا شعار الفوز من أجل تحسين مركزه حيث يقع حاليًا في المركز السابع برصيد 44 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن إنبي صاحب المركز السادس برصيد 45 نقطة في جدول الدورى، وفوز الذئاب الليلة يرفع رصيدهم إلي 47 ويتساوي مع المصرى البورسعيدى صاحب المركز الخامس الذى انهى مشواره في البطولة برصيد 47 نقطة.