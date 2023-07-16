مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشئون السكان واللاجئين والهجرة تتوجه إلى كينيا غدًا

أعلنت الخارجية الأمريكية اليوم الأحد، أن مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون السكان واللاجئين والهجرة جوليتا فالس نويز ستتوجه إلى كينيا غدا في زيارة رسمية تستغرق 5 أيام.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية في إحاطة إعلامية عبر موقعها الرسمي، أن نويز ستتوجه كينيا من 17 إلى 21 يوليو الجاري.

ومن المقرر أن تجتمع مساعدة وزير الخارجية الأمريكي مع المسؤولين الحكوميين لتسليط الضوء على التزامنا بالشراكة بين الولايات المتحدة وكينيا لإيجاد طرق شاملة لحماية ومساعدة اللاجئين.

ولفتت الخارجية الأمريكية إلى أن نويز أيضا ستعمل على تعزيز الشراكات المبتكرة في الاستجابة للاجئين في كينيا وتغير المناخ والهجرة.

وأضافت الوزارة "خلال رحلتها، ستلتقي مساعدة وزير الخارجية الأمريكي نويز بمسؤولين حكوميين وشركاء من المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية، وستراقب التأثير الميداني لعملهم مع اللاجئين وضحايا النزاع والمهاجرين المستضعفين"، مضيفة أن نويز ستتفاعل مع اللاجئين في المناطق الحضرية والريفية وستزور مركز دعم إعادة التوطين في الولايات المتحدة.