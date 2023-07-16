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الأحد 16 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

لوكاكو خارج معسكر تشيلسى فى الولايات المتحدة الأمريكية

لوكاكو
لوكاكو
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كشفت بعض التقارير الإيطالية، أن البلجيكى روميلو لوكاكو على حافة مغادرة نادي تشيلسي، رغم انتهاء إعارته لإنتر ميلان في يونيو الماضي.

وذكرت بعض الصحف الإيطالية، إن لوكاكو لن يسافر مع تشيلسي للجولة التحضيرية فى الولايات المتحدة الأمريكية، استعدادًا للموسم الجديد.

وأكدت أن الدولي البلجيكي سيعود للتدريبات الأسبوع المقبل، في وقت يستعد فيه النادي اللندني للتخلي عنه، حال تلقيه عرضا مناسبا.

وتوافقت رؤية المدرب ماوريسيو بوكيتينو بنسبة 100% مع اتجاه إدارة النادي ببيعه مقابل 40 مليون يورو".

يأتي ذلك بعدما خرج الإنتر من سباق التعاقد مع اللاعب فور علمه بدخوله في مفاوضات مع غريمه يوفنتوس، فضلا عن اهتمام الأندية السعودية بضمه.

لوكاكو تشيلسي إنتر