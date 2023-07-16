اقرأ في العدد الأسبوعي لـ"البوابة" غدًا.. نشاط القاهرة من غزة إلى بنغازى إلى الخرطوم لحماية المصالح القومية

تقرأ غدًا في العدد الأسبوعي الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الإثنين 17 يوليو 2023:

تحركات الدبلوماسية المصرية

نشاط القاهرة من غزة إلى بنغازى إلى الخرطوم لحماية المصالح القومية

تفاعل ذكى مع تهديدات حدودية فى الشمال الشرقى والغرب والجنوب بكل الوسائل والإمكانيات

القيادة السياسية تعمل على توفير مقومات القوة الكافية لمواجهة هذه التهديدات

انضمام أوكرانيا إلى الناتو

تأملات حول قمة أبعدتنا عن السلام

دخول الجيش الأوكرانى إلى الحلف الأطلسى يمثل أمرًا خطيرًا

نابليون برؤية ريدلى سكوت

هل يجب أن نحترم التاريخ كما تقدمه السينما؟

شخصية بونابرت بين رؤية المخرج والأخطاء التاريخية

رئاسة السنغال

ماكى سال يصنع التاريخ فى بلاده

قرار يبعث على التهدئة فى مواجهة عنف الشارع