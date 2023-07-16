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الأحد 16 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

العلمين الجديدة تشهد ختام فعاليات النشاط الرياضي

العالم علمين
العالم علمين
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انتهت اليوم الفعاليات الرياضة التي اقيمت ضمن مهرجان العلمين الجديدة فى نسخته الأولى للموسم الصيفي 2023، تحت عنوان "العالم علمين".

وقد شهدت المنافسات الرياضية على مدار 3 أيام حضورا جماهيريا كبيرا، ومشاركة أكثر من 40 نجما من نجوم الرياضة على المستوى المحلي والأجنبي، في الكرة الشاطئية والرياضات المختلفة.

بدأ اليوم بإقامة مباراة لرياضة "التيك بول" وشهدت منافسة قوية بين الجمهور من رواد المهرجان، كما أقيمت المباراة النهائية للكرة الشاطئية بين فريقي حسام غالي ومحمد فضل والتي انتهت بفوز "غالي" بسبعة أهداف مقابل ستة.

وفى نهاية اليوم تم تنظيم حفل موسيقي لفرقة ديسكو مصر حضره عدد كبير من رواد مهرجان العلمين، واستمتعوا بفقرات الحفل فى أجواء استثنائية مبهرة داخل نورث سكوير بمدينة العلمين الجديدة بمنطقة البلازا.

مهرجان العلمين الجديدة العالم علمين الكرة الشاطئية رياضة التيك بول