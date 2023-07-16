ليوناردو دينى يكتب: تمرد فاجنر (2-2).. الهجوم النووى التكتيكى سيكون له تأثيرات محدودة ومحلية

الأحد 16/يوليو/2023 - 06:02 م

كانت الأيام القليلة الماضية صعبة على روسيا وعلقت الأخبار الغربية بإسهاب على ما يسمى بمحاولة الانقلاب الفاشلة التى قام بها زعيم فاجنر بريجوجين، الذى، بعد «العفو»، ذهب إلى المنفى فى بيلاروسيا بموجب مفاوضات برعاية رئيس بيلاروسيا لوكاشينكو. لكن الشيء الأكثر خطورة ليس موجودًا، لأن خطر حدوث كارثة نووية عسكرية أو «مدنية» فى سياق الصراع الأوكرانى، أو حتى الحرب العالمية، لم يكن أبدًا بهذه الخطورة.

مقدمة للأزمة الحالية

خلال خطابه الشهير فى دافوس، حذر فلاديمير بوتين الغرب من خطر مواجهة عالمية بين الغرب وروسيا. على مدار ٢٠ عامًا، كنا نواجه تحديًا اقتصاديًا وليس عسكريًا فقط: تحد مشترك لأربعة اقتصادات صناعية متقدمة، والذى يشهد تصادم مناطق اليورو والدولار والرمبى والروبل، والتى فى إطارها الحرب الساخنة فى أوكرانيا ليست سوى جزء من الحرب الباردة الواسعة التى أصبحت حتمية منذ العقد الأول من القرن الحادى والعشرين، كما أعلن بوتين بشكل مهدد فى منتدى دافوس.

منذ ذلك الحين، نما التورط العسكرى التدريجى لأطراف هذا الصراع متعدد الأوجه: الروس والحلفاء من جانب، والأمريكيون والأوروبيون من ناحية أخرى، وهو الوضع الذى توقعه بوتين نفسه فى عام ٢٠٠٧: «انزلاق العالم ببطء فى الحرب العالمية».

الدولرة والعولمة البديلة، القائمة على التعددية التى اقترحتها دول البريكس، وبالتالى الصينيين وليس فقط حلفائهم الروس، كل ذلك أدى إلى تصادم اقتصادى ومالى منطقتين تتصادمان عسكريا أيضًا بطريقة متداخلة فى «مذابح جديدة غير مجدية» فى أوكرانيا، استخدام الكلمات التاريخية للبابا بنديكتوس الخامس عشر. تبدو لعبة حظ السيد بوتين فى هذه المرحلة واضحة تمامًا، كمقدمة لمواجهة عسكرية متناظرة أو غير متكافئة، يكون فيها استخدام الأسلحة الذرية التكتيكية خيارًا محتملًا.

«الدفاع النووى للأراضى الروسية»

ونذكر فى هذا الصدد أن الدستور الروسى يذكر بوضوح إمكانية استخدام أسلحة الدمار الشامل إذا «أصبح أمن روسيا وسلامتها موضع تساؤل»، وهذا يعيدنا إلى التلميحات إلى الحرب النووية التى وردت فى عدة مناسبات (فى صواريخ سارمات على سبيل المثال) من قبل الرئيس الروسى السابق ميدفيديف والرئيس بوتين، هذا على الرغم من أنه فى المعسكر المقابل، لا تزال هناك معارضة قوية لاستخدام الأسلحة النووية التكتيكية.

كانت هناك بالفعل مخاوف بشأن الاستخدام المحتمل للأسلحة التكتيكية للدفاع الروسى عن شبه جزيرة القرم ضد الهجمات النووية المحتملة، ولكن فى الأشهر الأخيرة كان الوضع أسوأ، لأن صواريخ إسكندر ذات الرؤوس النووية، والموجودة بالفعل فى بيلاروسيا.

إذا تم إطلاقها، يمكن إطلاق رد فعل عسكرى متسلسل، خاصة إذا أصاب أحدهم بولندا أو لفيف، أو حتى مناطق أخرى ذات كثافة سكانية عالية ومناطق أوكرانية متاخمة، مما قد يؤدى، تمامًا كما حدث فى بيرل هاربور فى عام ١٩٤١، إلى دخول الحرب العالمية التى ولدت مرة أخرى فى أوروبا ولكن يخشى أيضا من المسرح الآسيوى المحارب فى تايوان.

خدعة الهجمات المضادة

حتى الآن، كان للهجوم الروسى فى مارس ٢٠٢٣ تأثير ضئيل، باستثناء غزو فاجنر لباخموت ويقوم الأوكرانيون الآن بدورهم باختبار خطوط الدفاع الروسية، على طول الجبهة، بما فى ذلك باخموت مؤخرًا، ويحاولون اختراقها للحصول على نتائج ملموسة لا تزال تبدو نادرة وغير حاسمة. الحداثة الوحيدة الأخيرة هى غزو القرى الصغيرة التى فقدناها فى عام ٢٠١٤، لكن لا يمكننا التحدث عن نقطة تحول تاريخية فى الحرب.

فى الواقع، بدون طائرات F١٦، يبدو من المستحيل على الأوكرانيين استعادة شبه جزيرة القرم ودونباس بأكملها. ومع ذلك، إذا تم تسليم هذه الأسلحة أخيرًا، فستحدث الهجمات الحقيقية فى غضون عام وليس اليوم. لذلك نتج عن نتائج عام ٢٠٢٣ «الضفيرة المتقاطعة» التى لم تكشف عن نتيجة الحرب.

ومع ذلك، اعتبارًا من يوليو ٢٠٢٣، سيزداد خطر استخدام الأسلحة النووية بشكل كبير. ويرافق السؤال- وليس الثانوي- سؤال محطة الطاقة الذرية Zaporizhzhya المهددة باستمرار. فى الواقع، حذر رئيس جهاز المخابرات الأوكرانى بودانوف من خطر انفجار محتمل للمصنع الملغوم من قبل الروس، مما يزيد من مخاطر الحرب النووية العسكرية مثل الحرب النووية غير المتكافئة.

يعتبر سيناريو التهديد النووى حاليًا من قبل الجميع على أنه الأكثر وشيكًا والأكثر احتمالًا، وقد يقترب ضرره من هجوم نووى عسكرى تكتيكى. بشكل ملموس، هذا التهديد يهدد جنوب أوكرانيا، ومثل هذا الانفجار سوف يستثمر بشكل مباشر ٥٠ كيلومترًا من الأراضى الأوكرانية وسيخلق سحابة مشعة مدمرة قد تكون خطيرة جدًا على أوروبا نفسها.

فى الواقع، يخاطر الروس بإعادة إنتاج تشيرنوبيل حادث نووى فى عام ١٩٨٦. من الناحية العملية، كما تظاهروا مؤخرًا بتخريب سد كاخوفكا، فقد يتسببون عن عمد فى «حادث» فى محطة للطاقة النووية المدنية من أجل إعاقة تقدم الجيش الأوكرانى، مما تسبب فى دمار واسع النطاق فى وسط جنوب أوكرانيا. هذه الفرضية الخاصة بتهديد نووى مدنى بديل لا تزال نشطة، كما أشار رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، السيد غراندى، مرارًا وتكرارًا.

خطة الهجوم الجوى الروسية

الذريعة أو الشرارة التى يمكن أن تضيف الوقود إلى النار فى كلتا الحالتين ستتمثل على وجه التحديد فى الهجوم المضاد اليوم الذى، وفقًا لمستشار الرئيس الأوكرانى بودولياك، كان بالفعل فى مرحلة متقدمة منذ أيام ولكنه سيكون فعالًا بعد التسليم. من F١٦ التى تحدثنا عنها باستفاضة.

ومع ذلك، فإن هذه الطائرات من طراز F١٦ ستكون بدورها قادرة على حمل رؤوس حربية نووية صغيرة كناقلات، وستكون هذه خطوة إضافية فى تصعيد الحرب... وردا على الاستخدام المخطط لطائرة F١٦، يستعد الروس ويتدربون علاوة على ذلك، حاول طيارو مجموعتهم القتالية الجديدة Z Storm تنفيذ عمليات قصف مباشرة، من «الطراز السوري»، على كامل الأراضى الأوكرانية. هذه هى الطائرات التى ألمح إليها بوتين فى فبراير ٢٠٢٣ عندما طلب من وزير التكنولوجيا الروسى، خلال مؤتمر بالفيديو، «الاستعداد فى غضون شهر بسبب ساعات من التدريب المكثف» للطيارين الروس حتى يكونوا «جاهزين للعمل على الأرض». قبل عام من طائرات F١٦ البعيدة التى، علاوة على ذلك، لا تزال تفتقر بشدة إلى تدريب الطيارين الأوكرانيين وفى الطائرات التى يمكن استخدامها فى أوكرانيا. فى هذا السياق، فإن الدفاع الأوكرانى المضاد للطائرات جاهز لمواجهة هذا التحدى الصعب مع العاصفة، لكن صواريخ باتريوت لن تكون كافية هذه المرة، علاوة على ذلك، فإن هذا الاسم «العاصفة» يذكرنا للأسف بالهجمات الأمريكية لعاصفة الصحراء فى العراق وأولئك الذين ما زالوا أمريكيين فى ليبيا.

سيناريوهات المخاطر

ولا شك أن، الهجوم الأوكرانى المحتمل على شبه جزيرة القرم وأراضى دونيتسك ولوغانسك، وهجمات المنشقين الروس والداعمين المناهضين للحكومة فى بيلغورود ومناطق روسية أخرى، والخطر الذى يخشى بريجوجين نفسه من تمرد آخر أو انقلاب عسكرى فى موسكو، والتهديدات ضد بيلاروسيا، حتى الانقلاب من أجل الديمقراطية فى بيلاروسيا ضد لوكاشينكو، كلها مقدمة من الجانب الروسى كذرائع إضافية للاستخدام المحتمل لأسلحة نووية تكتيكية مفاجئة تهدف إلى صد الناتو نفسه. ومع ذلك، كما نعلم، فإن الهجوم النووى التكتيكى سيكون له تأثيرات محدودة ومحلية ولن يكون لها عواقب عالمية لهجوم بحاملات الطائرات والصواريخ الباليستية الاستراتيجية، ومع ذلك، سيكون أكثر من كافٍ لتسبب آثاره المتسلسلة فى حرب عالمية واسعة النطاق.

تشكيلات انتشار عسكرى عالمى حقيقى

تشكيل المحور العسكرى لروسيا - إيران - الصين - كوريا الشمالية - صربيا من جهة، وتتقاطع الأزمات فى تايوان وأوكرانيا وسوريا من جهة أخرى، لخلق الحرب العالمية الكبرى: بصفته الفائز بجائزة نوبل قال ميخائيل ساففا من مركز الحريات المدنية، فى الأيام الأخيرة، إن الحرب التى بدأت فى سوريا مستمرة فى أوكرانيا وستنتهى فى أوروبا والعالم.

علاوة على ذلك، فى حالة وقوع هجوم نووى، على سبيل المثال من خلال إطلاق ١٢ دفعة من الرؤوس الحربية التكتيكية إسكندر، قد يشهد المرء فى الواقع دمارًا من المحتمل أن يثير ردود فعل خطيرة كما لو تم استخدام القنبلة الذرية بشكل حاسم.

كما هو الحال عندما أراد الأمريكيون أن يجعلوا اليابان تستسلم بشكل نهائى فى عام ١٩٤٥، قد يعتقد الكرملين اليوم أنه بإمكانه «إنهاء اللعبة» على حين غرة ومن خلال اللعب بالبطاقة النووية من أجل إجبار أوكرانيا على الاستسلام من خلال الحرب المدمرة والمذهلة. آثار الأسلحة النووية. يبدو كل هذا وكأنه استراتيجية صاروخية ألمانية تاريخية V٢ فوق لندن فى المراحل الأخيرة من الحرب العالمية الثانية، بين عامى ١٩٤٣ و١٩٤٥.

الدور الحاسم لطراز F١٦

فى هذا التكوين للتهديد النووى غير المتماثل، تلعب طائرات F١٦ التى يتم إعدادها من قبل الناتو والأوروبيين الأمريكيين دورًا أيضًا، لأنه فى حالة قصف هذه الطائرات على الأراضى الروسية، وعلى وجه الخصوص فى شبه جزيرة القرم، هناك تطور حاسم آخر. سيتم إضافة عامل الحرب.

التأثير المضاعف للأزمة الأوكرانية الموازية وأزمة تايوان

وفى النهاية، يجب التذكير بأنه إذا كان هذا التأثير المضاعف والمزاحمة، بعبارة اقتصادية، يبدأ الآن أو فى الذكرى الثمانين لنهاية الحرب العالمية الثانية، فى عام ٢٠٢٥، وإذا كان سبب الحرب العالمية يحدث فى أوكرانيا، أو فى الصين، أو فى تايوان، لا يهم.

لاشك أن سياسة تعزيز المحور أو الميثاق الجديد للقرن الحادى والعشرين بين الصين وروسيا وهذه «الصداقة الخاصة»، والتحالف بين روسيا والهند وتركيا والبرازيل وإيران وجنوب أفريقيا، غيرت بالفعل كل أرصدة الماضى.. لذا فإن التاريخ، كما قال فرانسيس فوكوياما بالعكس، بدأ مرة أخرى، ولكن على أساس الحرب!.

معلومات عن الكاتب:

ليوناردو دينى مفكر وفيلسوف من أصل إيطالى.. كانت أطروحته للدكتوراة حول نظرية السياسة وفلسفة القانون، له العديد من الكتب والدراسات، كما كتب الرواية إلى جانب القصائد الفلسفية.. يستكمل وجهة نظره، حول أبعاد الموقف فى الاتحاد الروسى بعد تمرد زعيم فاجنر الفاشل.