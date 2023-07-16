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الأحد 16 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزارة الشباب تطلق فعاليات مبادرة "حدودنا نبضنا" من شمال سيناء

الدكتور اشرف صبحي
الدكتور اشرف صبحي
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تطلق وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي  من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب (الإدارة العامة للمبادرات الشبابية) بالتعاون مع رواد المحافظات الحدودية، أولي فعاليات مبادرة "حدودنا نبضنا" بمركز شباب ٦ أكتوبر بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، تمهيدًا لتنفيذها بكافة المراكز الادارية لمحافظة شمال سيناء. 

ومن جانبه، أكد منال جمال وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، أن تنفيذ هذه المبادرة يأتي ذلك في إطار الحرص على دعم المبادرات الشبابية والمشاريع المجتمعية المبتكرة، حيث يتم تدريب الشباب على أساسيات ريادة الأعمال وأدوات الرصد المجتمعي وكيفية تخطيط المبادرات المجتمعية، مشيرةً إلى أنه سيتم إطلاق مسابقة أفضل مبادرة ومشروع مجتمعي، ويتم تصعيد المبادرات والمشروعات الفائزة في معسكرات تفاعلية.  

الجدير بالذكر أن مبادرة "حدودنا نبضنا" يتم تنفيذها بالمحافظات الحدودية، في ضوء توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بأهمية الاهتمام ودعم المحافظات الحدودية من خلال تنفيذ العديد من المبادرات والفعاليات داخل تلك المحافظات.

وزارة الشباب والرياضة حدودنا نبضنا شمال سيناء اشرف صبحي احمد محمدي