جمال بيومي: "القمة التنسيقية الأفريقية" فرصة وتحدي كبير

أعرب السفير جمال بيومى، مساعد وزير الخارجية الأسبق، عن سعادته وامتنانه بعقد "قمة منتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الإفريقى" كونها أقوى الوسائل الدبلوماسية فى العلاقات الخارجية وهى دبلوماسية القمة ودبلوماسية الرئاسية.

قال بيومى خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الخميس أن القارة الإفريقية تعانى من حروب وصراعات تكاد تكون حروب أهلية بين أبناء الوطن الواحد فى العديد من البلدان بالقارة، مُشيرًا إلى أن العلاقات الثنائية حازت اهتمامًا كبيرًا من قبل الرؤساء كونها لُب العلاقات وتستفيد كل البلدان منها.

وشدد على أهمية تعظيم من التعاون الإفريقى والانتقال بالقارة والاتحاد الإفريقى من منطقة مُقسمة بين 3 مناطق للتجارة شرق وغرب وشمال إلى منطقة كبرى للتجارة الحرة تضم الـ51 دولة أى 1200 مليون مواطن.

وتابع: "موضوع منطقة التجارة الحرة الشاملة لإفريقيا كلها لا يوجد به أى مشكلة، وننتظر تصديق بعض مجالس النواب التى لم تصدق بعد"، لافتًا إلى أنه بالتأكيد، الكل سيسعى للانضمام لهذه المؤسسة الأكبر التى تمثل فرصة وتحديًا كبيرًا.