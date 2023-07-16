محافظ قنا يلتقي رئيس هيئة التأمين الصحى بمكتبه

أستقبل اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، بمكتبه اليوم الأحد، الدكتور محمد السيد ضاحي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي خلال زيارته للمحافظة لمتابعة الخدمات الطبية التي يتم تقديمها للمواطنين من خلال العيادات ومستشفى التأمين الصحي، وذلك بحضور الدكتور أشرف كمال مدير عام فرع هيئة التأمين الصحي بقنا والنائب محمد احمد الجبلاوي عضو مجلس النواب.

حيث أثني محافظ قنا علي جهود الأطباء وأطقم التمريض والعاملين بهيئة التامين الصحي في تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمرضى، مؤكدا علي تقديم كافة سبل الدعم لمنظومة التامين الصحي والتي تتحمل العبء الأكبر نظرًا لكثافة أعداد المرضى المترددين عليها.

و من جانبه وجه الدكتور محمد السيد ضاحي الشكر لمحافظ قنا على دعمه وتعاونه المستمر مع هيئة التأمين الصحي لإتاحة أكبر عدد من الخدمات الطبية ومد مظلة الحماية الصحية التأمينية لكافة المواطنين بمحافظة قنا.