وزارة الشباب تستكمل معسكر "يالا كامب" بمدينة دهب ومطروح

أعلنت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، عن استكمال المعسكر الرياضى للأسر والشباب ضمن مشروع "yalla camp” والذى تنفذه الإدارة المركزية للتنمية الرياضي "الإدارة العامة للقاعدة الشعبية"، وذلك بمعسكرين المعسكر الاول بمدينة دهب خلال الفترة من 27الى 31يوليو ومدينة مطروح خلال الفترة من 3الى 7 أغسطس.

يتضمن برنامج المعسكر تنفيذ أنشطة رياضية والمسابقات الرياضية ومن تلك المسابقات "الكرة الطائرة، خماسي كرة القدم، التنس الشاطئي، ألعاب الكروس فت واللياقة البدنية،

كما يشمل البرنامج تعليم مهارات نصب المخيم وتجهيز الخيام، وتعلم بعض المهارات الحياتية محاضرة وإشعال النيران والحياة فى البرية وتحديد الاتجاهات الأساسية اتجاه الرياح وتجديف الكياك ورماية ضغط الهواء والهايكينج فى إحدى وديان مطروح.

وأكد الدكتور أشرف صبحى، على الاهتمام بتنفيذ مجموعة من البرامج والمشروعات والأنشطة الرياضية بغية تعزيز التنمية الرياضية داخل المجتمع، ونشر ثقافة الممارسة الرياضية، وجعلها أسلوب حياة ضمن رؤية واستراتيجية وزارة الشباب والرياضة.

للمزيد من التفاصيل والحجز من خلال اللينك

https://www.emys.app/sport/yalla-camp-travel/