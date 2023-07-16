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الأحد 16 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

تباطؤ معدل التضخم  في السعودية إلى 2.7% خلال يونيو الماضي

ارشيفية
ارشيفية
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تباطأ معدل التضخم السنوي في السعودية خلال شهر يونيو الماضي، وذلك رغم ارتفاع الأسعار ببعض المؤشرات مثل السكن والكهرباء والمياه والغاز.

وأظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، حسبما أذاعت فضائية سكاي نيوز عربية، اليوم الأحد، تباطؤ معدل التضخم في المملكة خلال يونيو إلى 2.7 بالمئة على أساس سنوي، مقابل 2.8 بالمئة في مايو الماضي.

وعلى أساس شهري، ظلت نسبة مؤشر أسعار المستهلكين عند 0.2 بالمئة خلال يونيو، دون تغيير عن شهر مايو الماضي.

وعلى أساس شهري، ظلت نسبة مؤشر أسعار المستهلكين عند 0.2 بالمئة خلال يونيو، دون تغيير عن شهر مايو الماضي.

وأظهرت البيانات ارتفاع أسعار خدمات السكن والمياه والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 بالمئة، كما ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 1 بالمئة، والنقل بنسبة 1.6 بالمئة.

ارتفاع أسعار أسعار المستهلكين التضخم السنوي الكهرباء