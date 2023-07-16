بعد فشل صفقة ميسي.. الهلال السعودي يقدم عرضا مغريا لضم نيمار

تحاول إدارة نادي الهلال السعودي ان تبحث عن التعاقد مع بديل للأسطورة ليونيل ميسي بعد فشل إقناعه بالقدوم إلى الزعيم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وفضل ليونيل ميسي الانتقال إلى نادي إنتر ميامي الأمريكي في الأيام الماضية بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي وذلك بالرغم من تلقيه عرضًا مغريًا من الهلال السعودي.

ووفقًا لصحيفة ” الشرق الأوسط ” فإن تركيز مسؤولي الهلال حاليًا على التعاقد مع مهاجم سوبر لتعويض عدم انضمام ليونيل ميسي إلى الفريق، حيث لا تزال جميع المفاوضات مفتوحة مع عدة لاعبين بارزين في أوروبا.

وأشارت الصحيفة إلى أن البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان هو الهدف الرئيسي أمام مسؤولو الهلال، خاصة بعد الاجتماعات الأخيرة في الساعات الماضية مع وكلاء اللاعب لبحث عملية انتقاله للفريق.

وأضافت الصحيفة أن الهلال مستعد لتقديم راتبًا سنويًا بقيمة 200 مليون يورو، في الوقت الذي قد يطلب باريس سان جيرمان 60 مليون يورو للتنازل عن خدمات اللاعب والموافقة على بيعه إلى الزعيم السعودي.

وفي حالة فشل التوصل لاتفاق مع نيمار، قد يذهب مسؤولو الهلال إلى الخيار الثاني وهو التعاقد مع المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي وذلك وفقًا لما نشره الصحفي الإيطالي رودي جاليتي.

وبات تدعيم مركز الهجوم أمرًا ضروريًا على طاولة الهلال بعد رحيل المهاجم النيجري إيجالو، ولذلك هناك اتجاه داخل النادي بالتعاقد مع بيدرو مهاجم فريق فلامنجو البرازيلي، علمًا بأن الزعيم يجهز راتبًا خرافيًا يتجاوز ستة أضعاف ما يتقاضاه اللاعب مع فلامنجو.