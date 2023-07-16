الأهلي يوافق على إعارة ميكيسوني إلى سيمبا التنزاني

وافق مسئولو النادي الأهلي على إعارة الموزمبيقي لويس ميكيسوني لاعب الفريق إلى نادي سيمبا التنزاني، بعد أن توصل الطرفان إلى حل لازمة اللاعب في الأيام الماضية.

وكشفت تقارير صحفية تنزانية إن نادي سيمبا سيحصل على خدمات ميكيسوني علي سبيل الاعارة بعدما أنهى الاتفاق مع مسئولو الأهلي واللاعب في الساعات الماضية.

وذكرت صحيفة " Mwanachi" أن النادي الأهلي توصل إلى اتفاق لإعارة الجناح الموزمبيقي إلى نادي سيمبا مرة أخرى.

وأضاف التقرير أن المحادثات بين سيمبا والأهلي حسمت وأنه تم الاتفاق على راتبه مع ناديه التنزاني من أجل عودة ميكيسوني إلى ناديه السابق بعد عامين منذ انضمامه للنادي الأهلي.

وانضم لويس ميكيسوني البالغ من العمر 27 عامًا للنادي الأهلي قادمًا من سيمبا في صيف موسم 2021-2022، لكنه لم يشارك كثيرًا مع الفريق ورحل على سبيل الإعارة إلى أبها السعودي في سبتمبر 2022 ولم تكن تجربة ميكيسوني في الدوري السعودي أفضل حيث أنه تم قطع إعارته مع النادي السعودي في شهر يناير الماضي، ليظل حتى الآن بدون فريق ودون أن يلعب.