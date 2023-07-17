يوافق اليوم 17 يوليو اليوم العالمي للوجوه التعبيرية وقد تم استخدام الرموز التعبيرية منذ بداية الإنترنت لنقل المشاعر عن طريق الكتابة، ومع تقدم تكنولوجيا الإنترنت؛ تقدم استخدام الرموز التعبيرية حيث تحولت من أجزاء نصية إلى وجوه ورموز متحركة يستخدمها جميع الناس.

ويحتفل اليوم العالمي للرموز التعبيرية بتاريخ هذه التعبيرات العاطفية ويشجعك على أن تكون عاطفيًا فمن الجيد دائمًا السماح لشخص ما بمعرفة شعورك عندما تكتب والوجوه التعبيرية هي وسيلة سهلة لذلك.

تم ظهور الوجوه التعبيرية (الإيموجي) منذ الهواتف المحمولة اليابانية وهو تعبير نصي عن المشاعر إلى أن أصبحت تستخدم في جميع أنحاء العالم كلمة "Emoji" مشتقة من الكلمتين اليابانيتين e (للصورة) وmoji (للحرف).

وفي عام 2000 تم إصدار مكتبة تضم أكثر من 1000 رسم مبتسم في العالم، ومنذ ذلك الحين تم تحسينها باستمرار يمكن الآن العثور على الرموز التعبيرية على كل جهاز يمكن تخيله، وفي قائمة متزايدة باستمرار من سمات الأنماط والشخصيات.

المثير للاهتمام أنه تم اختيار هذا اليوم بناءً على تاريخ تطبيق التقويم على أجهزة الأيفون بالإضافة إلى أنه يوجد نشيد مخصص لهذا اليوم.