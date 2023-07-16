أرقام الزمالك في الدوري قبل ختام مبارياته أمام فاركو

يواجه فريق الكرة الأول بالزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، مساء اليوم الأحد، فريق فاركو باستاد القاهرة، في إطار مباريات الجولة الرابعة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

يعد لقاء اليوم هو الأخير للزمالك في مسابقة الدوري التى توج بها الأهلى رسميا، وخاض الفريق الأبيض قبل مواجهة اليوم 33 مباراة بالمسابقة .

وخلال 33 مباراة بالدوري، نجح الزمالك في الفوز بـ 17 مباراة، وتعادل في 8 مباريات، وخسر في 8 مباريات، وأحرز لاعبى الفريق الأبيض 50 هدف، ودخل مرمي الفريق 34 هدف، ويحل الزمالك حاليا في المركز الثالث لجدول ترتيب المسابقة برصيد 59 هدف .

وكانت قائمة الزمالك للقاء فاركو اليوم قد ضمت كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي.

خط الدفاع: عمر جابر - محمد عبدالغني - محمد طارق - مصطفى الزناري - حاتم سكر - أحمد محمود.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - محمد حسام "بيسو" - عبد الله محمد - سيد عبدالله "نيمار" - أحمد بلحاج - أحمد مصطفى "زيزو" - أحمد عبد الرحيم " ايشو" - إبراهيما نداي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - علي ياسر - محمد صلاح.