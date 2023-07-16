المصري للشؤون الأفريقية: دور مصر في "القمة التنسيقية" محوري ومتعاظم

قال السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية، إن "القمة التنسيقية الخامسة لمنتصف العام" التابعة للاتحاد الأفريقي، تتضمن ثلاثة محاور رئيسية ، ودور مصر في كل مسار متزايد ومحوري ومتعاظم وله أهمية كبرى.

وأوضح حليمة خلال مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز" مساء اليوم الأحد ،أن المسار الأول يتعلق بمنطقة التجارة الحرة في إطار التنمية المستدامة والعلاقة بين الاتحاد الأفريقي والمجموعات الاقتصادية الخمسة الجغرافية فضلا عن المجموعات الاقتصادية الأخرى ذات الطابع السياسي بالقارة السمراء.

وأضاف أن هناك تركيزاً على تسريع تفعيل عملية التجارة الحرة الأفريقية بما تحققه من فوائد هامة للدول الأعضاء الـ55 في هذه المنطقة، بالإضافة إلى ضخ مزيد من الاستثمارات سواء في البنية التحتية أو القطاعات الإنتاجية لدفع عملية التنمية المستدامة على النحو الذي يمكن معه زيادة حجم التبادل التجاري بين الأطراف المعنية بهذه المنطقة وفي إطار تعاون مع القطاع الخاص الإفريقي وغير الإفريقي ومؤسسات التمويل الدولية.

وتابع حليمة أن المسار الثاني يتعلق بالمناخ، وكان هناك إنجازات لمصر في هذا الإطار على سبيل المثال "صندوق التعويضات عن الخسائر والأضرار"، الذي حث الدول المتقدمة على الوفاء بالتزاماتها، كذلك نقل التكنولجيا فيما يتعلق بالطاقة الجديدة والمتجددة، والتوجه نحو الاقتصاد الأخضر، مشيرا إلى أن المسار الثالث يتمثل في لجنة النيباد المترابطة بعملية التنمية المستدامة.