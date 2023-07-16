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الأحد 16 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تفحم جثة قائدها.. مصرع شخص إثر حادث تصادم سيارة ملاكي بالرصيف في أكتوبر

جانب من الحادث
جانب من الحادث
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لقي أحد الأشخاص مصرعه متفحما داخل سيارته إثر اصطدامها بالسور الخرساني للطريق أعلى المحور اتجاه ميدان لبنان بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا باصطدام سيارة ملاكي بالسور الخرساني بالرصيف واندلاع النيران بها أعلى المحور اتجاه ميدان لبنان بمدينة 6 أكتوبر، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف وسيارة إطفاء. 

وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الطاره واصطدام السيارة بالرصيف واندلاع النيران بها مما نتج عنه تفحم قائدها جري نقل الجثة إلي ثلاجة مستشفي أكتوبر المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

اصطدام سيارة ملاكى اختلت عجلة القيادة انتقلت الأجهزة الأمنية بمدينة 6 أكتوبر بمديرية أمن الجيزة إندلاع النيران سيارة إسعاف غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة نيابة العامة مستشفى أكتوبر المركزي مديرية امن الجيزة