تفحم جثة قائدها.. مصرع شخص إثر حادث تصادم سيارة ملاكي بالرصيف في أكتوبر

لقي أحد الأشخاص مصرعه متفحما داخل سيارته إثر اصطدامها بالسور الخرساني للطريق أعلى المحور اتجاه ميدان لبنان بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا باصطدام سيارة ملاكي بالسور الخرساني بالرصيف واندلاع النيران بها أعلى المحور اتجاه ميدان لبنان بمدينة 6 أكتوبر، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف وسيارة إطفاء.

وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الطاره واصطدام السيارة بالرصيف واندلاع النيران بها مما نتج عنه تفحم قائدها جري نقل الجثة إلي ثلاجة مستشفي أكتوبر المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.