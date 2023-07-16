روسيا تمنع المسؤولين والموظفين الحكوميين من استخدام الأيفون

قررت السلطات الروسية منع آلاف المسؤولين والموظفين الحكوميين من استخدام منتجات آبل، بما في ذلك أجهزة الآيفون، وذلك في إطار حملتها ضد الشركة الأمريكية التي تتهمها بالتجسس.

ووفقًا لصحيفة Financial Times البريطانية، سيتم حظر استخدام أجهزة الآيفون "لأغراض العمل" اعتبارًا من يوم الإثنين 17 يوليو، وأعلنت وزارة التنمية الرقمية وشركة Rostec المملوكة للدولة، التي فرضت عليها الدول الغربية عقوبات بسبب دورها في الصراع بين روسيا وأوكرانيا، أنهما سيتخذان إجراءً مماثلًا.

ويعكس الحظر المفروض على أجهزة الآيفون والآيباد وأجهزة آبل الأخرى في الوزارات والمؤسسات القيادية القلق المتزايد في الكرملين وجهاز الاستخبارات الروسي FSB من نشاط الاستخبارات الأمريكية في التجسس على مؤسسات الدولة الروسية.

وعلى هذا الصدد، أفاد شخص مقرب من هيئة حكومية محظور عليها استخدام منتجات آبل بأن مسؤولي الأمن في الوزارات، بما في ذلك وكالة الاستخبارات الروسية، يعتبرون أن أجهزة الآيفون لم تعد آمنة ويجب البحث عن بدائل.

وأشار الشخص المقرب من الهيئة الحكومية إلى أنه تم تطبيق قرارات حظر مماثلة في الوزارات المالية والطاقة وهيئات رسمية أخرى، أو أنها على وشك التطبيق، ولم ترد هذه الوزارات ولا الحكومة على طلبات التعليق.