محافظ دمياط تتفقد أعمال تطوير كورنيش النيل بالسنانية

تفقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، طريق كورنيش النيل بالسنانية وذلك لمتابعة الأعمال الجارية لتطويره ورفع كفائته بطول 1500 متر والتى بدأت خلال الفترة الماضية، وذلك بتنفيذ من جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط التابع للجهاز المركزى للتعمير، وفقًا لخطة التعاون بين المحافظة والجهاز.

وتتضمن الأعمال إنشاء حائط ساند لجسر النيل بطول 450 متر، ورفع كفاءة حارتى الطريق، وإحلال خط المياه المار بالمنطقة لتهالكه وتعرضه لانفجارات متعددة خلال فترات متقاربة.

وأشارت "عوض" إلى أن المحافظة وضعت خطة محددة للتطوير ورفع كفاءة الكورنيش والطريق وفقًا لعدة معايير خاصة بعد تعرض سور الكورنيش للانهيار وكذلك وجود شروخ بالطريق تنذر بانهياره.

فيما وقد اطلعت "المحافظ" على مراحل التنفيذ والجدول الزمنى للأعمال التى سيتم تنفيذها بالمنطقة، مؤكدة على الالتزام بالمواصفات والمعايير المحددة لتطوير هذا الطريق الحيوى الذى يعد شريان رئيسى مؤدى إلى طريق رأس البر ومنطقة السنانية والمناطق المجاورة لها، مؤكدة على ابقاء المعدية الموجودة بالمنطقة لحين تطويرها فيما بعد وذلك لتسهيل حركة تنقل المواطنين من وإلى الضفة المقابلة لنهر النيل.